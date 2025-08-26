Продажу энергетиков запретят с 1 сентября у социальных объектов

В образовательных и медицинских организациях, учреждениях культуры, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных объектах продажа напитков будет запрещена.
С 1 сентября в Новосибирской области вводится ограничение на реализацию энергетических напитков в ряде учреждений.
В Новосибирской области начинает действовать запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, а также в спортивных комплексах и оздоровительных центрах. Предприятиям, производящим и реализующим продукцию в этих сферах, необходимо адаптировать свою деятельность к новому закону Новосибирской области № 596-ОЗ, принятому 13 мая 2025 года. Стоит отметить, что на федеральном уровне уже действует запрет на продажу энергетических напитков лицам, не достигшим совершеннолетия.
Данная мера направлена на защиту здоровья подрастающего поколения и формирование культуры ответственного потребления.
