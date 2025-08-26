Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омск не пустили 1,5 тонны свежих огурцов из Казахстана

Овощи не имели нужных документов и потому вернулись на территорию сопредельного государства.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты омского Россельхознадзора пресекли попытку незаконного ввоза в регион 1,5 тонны свежих огурцов, поступивших с территории Республики Казахстан. Об этом сообщил сегодня, 26 августа, телеграм-канал «Управление Россельхознадзора по Омской области».

Автомобиль с партией свежих огурцов из Казахстана на ФКП «Исилькульский». Причиной стали проблемы с документами: отсутствие действительного фитосанитарного сертификата. К моменту пересечения границы срок действия имеющегося документа на эту продукцию истек, что не позволяло обеспечить гарантии фитосанитарной безопасности. По результатам проверки представитель фирмы, привезший продукцию, привлечен к ответственности в виде штрафа, а транспортное средство с огурцами возвращено на территорию Республики Казахстан.