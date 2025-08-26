В Омск не пустили 1,5 тонны свежих огурцов из Казахстана

Автомобиль с партией свежих огурцов из Казахстана на ФКП «Исилькульский». Причиной стали проблемы с документами: отсутствие действительного фитосанитарного сертификата. К моменту пересечения границы срок действия имеющегося документа на эту продукцию истек, что не позволяло обеспечить гарантии фитосанитарной безопасности. По результатам проверки представитель фирмы, привезший продукцию, привлечен к ответственности в виде штрафа, а транспортное средство с огурцами возвращено на территорию Республики Казахстан.