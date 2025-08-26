Эксперты назвали самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября

Еще одна схема мошенничества связана с уведомлением о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе. Так, учащемуся приходит сообщение на электронную почту или в мессенджер о том, что доступ к ресурсу приостановлен и нужно пройти по ссылке для его восстановления. Эта ссылка является фишинговой, и с ее помощью аферисты крадут персональные данные или выманивают код к аккаунту на портале госуслуг, банковскому приложению и так далее, предупреждают эксперты.