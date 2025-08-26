Эксперты назвали самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября

Мошенники в преддверии 1 сентября чаще звонят абитуриентам и студентам. Самыми популярными схемами аферистов являются звонки якобы из приемной комиссии или деканата, уведомление о блокировке электронного дневника и предложение зарегистрироваться на образовательном ресурсе, передает РИА Новости.
По словам специалистов, сначала жертве звонит якобы представитель вуза и под каким-либо предлогом выманивает у него код из СМС. После этого с жертвой связывается якобы сотрудник Роскомнадзора, Росфинмониторинга или полиции, который сообщает, что мошенники пытались взломать ее аккаунты, а затем предлагает установить приложение для защиты от мошенников, которое на самом деле является фиктивным и используется для хищения средств.
Еще одна схема мошенничества связана с уведомлением о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе. Так, учащемуся приходит сообщение на электронную почту или в мессенджер о том, что доступ к ресурсу приостановлен и нужно пройти по ссылке для его восстановления. Эта ссылка является фишинговой, и с ее помощью аферисты крадут персональные данные или выманивают код к аккаунту на портале госуслуг, банковскому приложению и так далее, предупреждают эксперты.
Кроме того, мошенники могут предложить зарегистрироваться на образовательном ресурсе. В этом случае также действует схема с переходом по фишинговой ссылке. Как правило, в этой схеме также требуется назвать код, включить демонстрацию экрана или запустить бота с авторизацией через «Госуслуги».
Ранее сообщалось, что с 1 сентября россияне смогут подключить сервис «второй руки» для защиты от мошенников.
Эксперты также предупредили о новой мошеннической схеме с паспортами.