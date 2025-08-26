Два вуза Нижнего Новгорода получили предостережения от Рособрнадзора

Предостережения надзорного ведомства о недопустимости нарушений получили 16 российских вузов, в том числе Высшая школа экономики и Университет Российского инновационного образования. В перечне также оказались два нижегородских университета — ННГУ им. Лобачевского и Волжский государственный университет водного транспорта. Неизвестно, какие именно нарушения допустили в учебных заведениях.