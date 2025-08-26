Ричмонд
Два вуза Нижнего Новгорода получили предостережения от Рособрнадзора

Нарушения зафиксировали в ННГУ им. Лобачевского и в Волжском государственном университете водного транспорта.

Источник: Нижегородская правда

Рособрнадзор направил предостережения двум университетам Нижнего Новгорода за нарушения. Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Предостережения надзорного ведомства о недопустимости нарушений получили 16 российских вузов, в том числе Высшая школа экономики и Университет Российского инновационного образования. В перечне также оказались два нижегородских университета — ННГУ им. Лобачевского и Волжский государственный университет водного транспорта. Неизвестно, какие именно нарушения допустили в учебных заведениях.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что уроженка Сарова предпочла учёбу в ННГУ вместо Оксфорда и Гарварда.