Собянин озвучил важную цифру о москвичах, участвующих в СВО

«Сегодня около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО», — передает слова Собянина «Комсомольская правда». Он добавил, что указанное число включает в себя как граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, так и тех, кто добровольно заключил контракт на прохождение военной службы. Отдельно отмечается, что значительную часть от общего количества составляют профессиональные военные.