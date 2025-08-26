Ричмонд
Собянин озвучил важную цифру о москвичах, участвующих в СВО

В зоне проведения специальной военной операции в настоящее время находятся порядка 90 тысяч жителей Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о москвичах, участвующих в СВО.

В зоне проведения специальной военной операции в настоящее время находятся порядка 90 тысяч жителей Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО», — передает слова Собянина «Комсомольская правда». Он добавил, что указанное число включает в себя как граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, так и тех, кто добровольно заключил контракт на прохождение военной службы. Отдельно отмечается, что значительную часть от общего количества составляют профессиональные военные.

