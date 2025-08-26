Трамп объявил войну цифровым налогам: западные компании ждут жесткие санкции

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением дополнительных пошлин и экспортных ограничений на передовые технологии и полупроводники в ответ на действия стран по установлению цифровых налогов. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков предназначены для нанесения вреда американским технологиям или их дискриминации. Он также добавил, что эти меры возмутительным образом потворствуют крупнейшим технологическим компаниям Китая. По его мнению, этой практике необходимо немедленно положить конец.
Напомним, агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников Европейского союза. Предполагается, что санкции могут коснуться лиц, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). По мнению Вашингтона, этот закон подвергает цензуре американских пользователей и создает неоправданные финансовые нагрузки для технологических компаний из США.