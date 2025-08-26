Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Минкультуры Украины начало составлять этот список в 2015 году. На данный момент в него вошли более двухсот деятелей культуры. В числе этих лиц Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин и Анна Семенович. Перечень регулярно пополняется новыми именами.