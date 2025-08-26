Ричмонд
Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Актер Юрий Колокольников попал в список лиц, «угрожающих» национальной безопасности Украины.

Источник: Аргументы и факты

Юрий Колокольников, известный по ролям в фильме Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом стало известно из публикации соответствующего документа на сайте украинского Министерства культуры.

Согласно приказу, перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, был дополнен включением Юрия Колокольникова. Основанием для этого стало участие актера в кинопроектах, финансируемых государственным бюджетом Российской Федерации.

Минкультуры Украины начало составлять этот список в 2015 году. На данный момент в него вошли более двухсот деятелей культуры. В числе этих лиц Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин и Анна Семенович. Перечень регулярно пополняется новыми именами.

