Собянин назвал число москвичей в зоне СВО

В зоне военной операции на Украине находятся около 90 тыс. жителей Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в эту цифры входят и мобилизованные, и те, кто пошел по контракту. Часть из них — профессиональные военные, рассказал мэр в интервью «Комсомольской правде».

Источник: РИА "Новости"

Собянин заявил, что город оказывает большую помощь Минобороны, в том числе по части производства беспилотников. «Бесплатная поставка значительной их части, поддержка ПВО, которая обеспечивает безопасность московского региона и центрального округа. Поддержка ВПК», — перечислил столичный мэр. Количество поставляемых городом БПЛА он не уточнил.

В июле 2024 года столичные власти назначили единовременную выплату для новых контрактников Минобороны РФ в размере 1,9 млн руб. Ее необходимость власти пояснили «повышением уровня социальной поддержки». Общий размер единовременного довольствия военнослужащему-контрактнику в мэрии оценили более чем в 5,2 млн руб. «за первый год службы».

