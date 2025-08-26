Собянин назвал число москвичей в зоне СВО

В зоне военной операции на Украине находятся около 90 тыс. жителей Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в эту цифры входят и мобилизованные, и те, кто пошел по контракту. Часть из них — профессиональные военные, рассказал мэр в интервью «Комсомольской правде».