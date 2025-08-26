Российский актер Юрий Колокольников, известный по работам в фильме Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», был внесен в перечень угроз национальной безопасности Украины.
Соответствующая информация была обнародована Министерством культуры и информационной политики Украины.
В ведомственном приказе, с которым ознакомилось агентство «ТАСС», уточняется, что основанием для включения послужило участие актера в проектах, финансируемых за счёт государственного бюджета России.
В сериале «Игра престолов» Колокольников исполнил роль Стира — предводителя одного из кланов одичалых.
Формирование перечня угроз национальной безопасности осуществляется украинским Минкультом с 2015 года. Киевский режим включил в данный список более 200 деятелей культуры, поддерживающих политику России в отношении Украины.
Юрий Колокольников — российский актёр театра и кино, родившийся 15 декабря 1980 года в Москве. В возрасте пяти лет он вместе с матерью эмигрировал в Канаду, однако позже вернулся в Россию, где экстерном окончил школу. В 15 лет поступил в Щукинское училище, начав профессиональную актёрскую карьеру. Колокольников стал известен благодаря ролям в российских проектах, таких как «В августе 44-го» и «Маяковский», а также в международных работах, включая сериал «Игра престолов» и фильм «Телохранитель киллера».
