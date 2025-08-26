Актера Колокольникова неожиданно внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Юрий Колокольников — российский актёр театра и кино, родившийся 15 декабря 1980 года в Москве. В возрасте пяти лет он вместе с матерью эмигрировал в Канаду, однако позже вернулся в Россию, где экстерном окончил школу. В 15 лет поступил в Щукинское училище, начав профессиональную актёрскую карьеру. Колокольников стал известен благодаря ролям в российских проектах, таких как «В августе 44-го» и «Маяковский», а также в международных работах, включая сериал «Игра престолов» и фильм «Телохранитель киллера».