Новый телеканал появился в Беларуси

«Белтелеком» сказал про новый телеканал, который начал вещание в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Новый телеканал появился в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе организации «Белтелеком».

Согласно информации, с 25 августа 2025 года в расширенных, а также в базовых пакетах ZALA IPTV и в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA начал вещание новый тестовый телеканал ducktv. Речь идет про международный детский телеканал, созданный для самых маленьких зрителей в возрасте от 0 до трех лет. Телеканал транслирует развлекательные и познавательные программы, которые были подготовлены при участии детских психологов. Новый телеканал можно смотреть на 108 кнопке.

Тем временем популярная белорусская телеведущая Анна Квилория рассказала о сложностях дочери после переезда в Турцию: «Я не одна такая».

Кстати, синоптики предупредили о похолодании ночью до +4 градусов в Беларуси.

А еще Минобразования сделало заявление о том, что нужно обсуждать учителям в Беларуси.