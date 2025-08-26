Новый телеканал появился в Беларуси

Согласно информации, с 25 августа 2025 года в расширенных, а также в базовых пакетах ZALA IPTV и в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA начал вещание новый тестовый телеканал ducktv. Речь идет про международный детский телеканал, созданный для самых маленьких зрителей в возрасте от 0 до трех лет. Телеканал транслирует развлекательные и познавательные программы, которые были подготовлены при участии детских психологов. Новый телеканал можно смотреть на 108 кнопке.