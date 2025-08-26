Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ъ»: торговые центры могут приостановить работу эскалаторов с 1 сентября

Ситуация связана с проблемами при проведении техосвидетельствования оборудования.

Источник: Аргументы и факты

Торговые центры и другие объекты коммерческой недвижимости с 1 сентября могут приостановить работу эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан, сообщает газета «Коммерсантъ».

С первого дня осени в России перестают действовать освидетельствования эскалаторов, траволаторов и подъемников, которые были выданы до 1 сентября прошлого года. Данная норма закреплена в правилах организации безопасного использования и содержания такого оборудования.

«Правила действуют для всех объектов, за исключением метро, и предусматривают ежегодное прохождение техникой техосвидетельствования. Но бизнесу оказалось не так просто провести его. Со вступлением новых норм прежняя система аттестации проводящих освидетельствование организаций была отменена, а новая не появилась», — говорится в публикации газеты.

По информации «Коммерсанта», Союз торговых центров России направил обращение главе Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой прояснить вопрос с легитимностью эксплуатации эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан после 1 сентября.