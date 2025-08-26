Аналитик Бал: США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая

Соединенные Штаты Америки могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая. При этом, если Киев уступит территории, угрозой для Вашингтона не станет. Об этом на портале Haber7 заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал.
По его словам, Штатам, но в особенности президенту США Дональду Трампу, нужно обеспечить мир на Украине, чтобы сыграть роль миротворца и продемонстрировать мировое лидерство. Но утрата Киевом территорий не является угрозой существования США, не будет стратегической потерей для Вашингтона и потеря Европой власти и территорий.
«США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной, если не полностью, то в значительной степени», — отмечает эксперт.
А вот мир нужен только Украине, уверен Бал, поскольку только он обеспечит стране существование.
Напомним, сейчас западные СМИ активно обсуждают гарантии безопасности, которые собираются предоставить Украине в обмен на ее согласие подписать мир с Россией. Центральное место отводят возможной отправке на украинскую территорию европейских войск как главной гарантии Киеву.