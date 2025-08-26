Актёра из «Довода» и «Игры престолов» посчитали угрозой нацбезопасности Украины

Российский актер Юрий Колокольников, известный по ролям в фильме Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте министерства культуры и информационной политики страны.
В приказе ведомства указывается, что перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, был дополнен включением Колокольникова. В качестве основания для внесения в список в документе указано то, что актер снимался в фильмах, финансируемых из государственного бюджета Российской Федерации.
Ранее украинский Минкульт посчитал угрозой нацбезопасности страны российского певца Филиппа Киркорова. Помимо прочего СБУ объявила в розыск троих российских деятелей искусства, включая руководителя «Мосфильма» Карена Шахназарова, актера Дмитрия Певцова и певицу Таисию Повалий.