Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актёра из «Довода» и «Игры престолов» посчитали угрозой нацбезопасности Украины

Минкульт Украины внес актера Колокольникова в список угроз нацбезопасности.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Юрий Колокольников, известный по ролям в фильме Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте министерства культуры и информационной политики страны.

В приказе ведомства указывается, что перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, был дополнен включением Колокольникова. В качестве основания для внесения в список в документе указано то, что актер снимался в фильмах, финансируемых из государственного бюджета Российской Федерации.

Ранее украинский Минкульт посчитал угрозой нацбезопасности страны российского певца Филиппа Киркорова. Помимо прочего СБУ объявила в розыск троих российских деятелей искусства, включая руководителя «Мосфильма» Карена Шахназарова, актера Дмитрия Певцова и певицу Таисию Повалий.