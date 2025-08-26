В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полёты

Временные ограничения в казанском аэропорту были введены утром 26 августа с целью обеспечения безопасности авиаперевозок. По словам представителя Росавиации Артёма Кореняко, один самолёт в период действия ограничений был направлен на запасной аэродром. Он подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.