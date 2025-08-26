Белорусский перевозчик объявил о новом ежедневном рейсе в Вильнюс с 27 августа. Подробности озвучили в пресс-службе перевозчика ООО «Трансагентство Фаворит».
В пресс-службе уточнили, что с 27 августа 2025 года будет открыт новый регулярный рейс в Литву. Маршрут следования будет такой: Гродно — Лида — Шальчининкай. Автобус будет проходить через пограничный переход «Бенякони» — «Шальчининкай».
Перевозчик обращает внимание, что рейс является ежедневным. Так, автобусы из Гродно будут выезжать в 03.00 и прибывать на автовокзал Вильнюса в 08.25. В обратном направлении рейс будет выезжать в 18.25. Стоимость билетов из Гродно составит 200 рублей.
Ранее «Минсктранс» заявил о приостановке рейсов из Минска в Вильнюс и обратно.
Кроме того, еще один белорусский перевозчик отменил автобусы в Вильнюс.
Кстати, МНС отреагировало на схему незаконного вклинивания льготников в очередь на выезд из Беларуси в Польшу: «За деньги подсаживались в авто, чтобы обеспечить быстрое прохождение погранконтроля».