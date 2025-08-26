Белорусский перевозчик объявил о новом ежедневном рейсе в Вильнюс с 27 августа

Перевозчик обращает внимание, что рейс является ежедневным. Так, автобусы из Гродно будут выезжать в 03.00 и прибывать на автовокзал Вильнюса в 08.25. В обратном направлении рейс будет выезжать в 18.25. Стоимость билетов из Гродно составит 200 рублей.