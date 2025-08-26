Чуда не будет: В Кишинёве опять отключают электроэнергию — рассказываем кому не повезло в этот раз

В трёх секторах столицы запланированы отключения электричества.
Публикуем список адресов.
Ботаника:
- Дечебал, 6, 6/2, 6/4 — с 09:30 до 16:50.
Буюканы:
- Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
- Алба-Юлия, 99, 99A, 103, 202, 204, 204/2, 206, 206/1, Балканское шоссе, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 9999 — с 09:00 до 16:30.
Центр:
- Примар К. Шмидт, 7−11, 15−29, 33, 33/1, 41−51, 12−14, 14/1, 18−32, 38−46, 940, 994, Чокырлией, 10, 11, 27−29, 29C, 33/1, 33/2, 35−41, 41/1, 51, 51A, 999, Деалул Кукулуй, 999, Н. Смокинэ, 1, 9, 15/1, 17−19, 23−25, 29, 2−4, 4A, 4/1, 10, 14−26, 36, 999, пер. 1 Н. Смокинэ, 1,5, 11, 4−6, пер. 2 Н. Смокинэ, 3−9, 4−6, 10, пер. 3 Н. Смокинэ, 1−7, 2, пер. 4 Н. Смокинэ, 1−3, 2−6, Пьетрарилор, 1/1, 1/7, 3−43, 2/1, 4A, 6A, 22, 22/2, 26−30, 44−68, 9999, Пьетрэрией, 11/1, пер. 2 Препелицей, 24 — с 08:50 до 16:20.