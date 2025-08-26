В Башкирии пройдут антитеррористические учения в районе Павловки

По информации пресс-службы УФСБ России по РБ,
Сообщается. что силами и средствами подразделений заинтересованных ведомств, входящих в оперативный штаб, будут отработаны действия по нейтрализации учебной диверсионно-террористической группы.
В учениях будут задействованы средства авиации, тяжелая бронированная техника, беспилотные летательные аппараты, использованы имитационные и другие специальные средства.
«Вероятно, будут слышны звуки во время стрельб холостыми боеприпасами из стрелкового оружия. Просим жителей республики соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — предупредили в ведомстве.