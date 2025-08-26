Ричмонд
В Башкирии пройдут антитеррористические учения в районе Павловки

Местных жителей предупреждают о том, что, вероятно, будут слышны звуки во время стрельбы холостыми боеприпасами из стрелкового оружия.

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы УФСБ России по РБ, 26—28 августа оперативным штабом в Республике Башкортостан запланировано проведение тактико-специального учения по пресечению террористического акта на территории муниципальных районов Нуримановский и Благовещенский районы вблизи города Благовещенска и сел Красная Горка и Павловка.

Сообщается. что силами и средствами подразделений заинтересованных ведомств, входящих в оперативный штаб, будут отработаны действия по нейтрализации учебной диверсионно-террористической группы.

В учениях будут задействованы средства авиации, тяжелая бронированная техника, беспилотные летательные аппараты, использованы имитационные и другие специальные средства.

«Вероятно, будут слышны звуки во время стрельб холостыми боеприпасами из стрелкового оружия. Просим жителей республики соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — предупредили в ведомстве.