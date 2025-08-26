В Башкирии пройдут антитеррористические учения в районе Павловки

По информации пресс-службы УФСБ России по РБ, 26—28 августа оперативным штабом в Республике Башкортостан запланировано проведение тактико-специального учения по пресечению террористического акта на территории муниципальных районов Нуримановский и Благовещенский районы вблизи города Благовещенска и сел Красная Горка и Павловка.