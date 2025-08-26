Коридор затмений начнётся с 31 августа: какие знаки зодиака ждёт месяц непрерывных испытаний

Осень 2025 года начнётся с мощного астрологического события — коридора затмений. То есть с периода, когда солнечное и лунное затмения идут одно за другим, образуя цепочку перемен и судьбоносных разворотов. Кстати, Life.ru уже писал, где смотреть лунное и солнечное затмения. Считается, что в дни коридора затмений сама ткань реальности становится тоньше, а привычные процессы — нестабильными и даже хаотичными.
Уже 31 августа 2025 года произойдёт солнечное затмение в знаке зодиака Дева — оно вскроет все скрытые проблемы, связанные с делами, здоровьем и бытом. А затем мир ждёт лунное затмение в знаке зодиака Рыбы. То есть наступит время эмоциональных испытаний, когда многие окажутся на грани и будут вынуждены прощаться с прошлым. Завершится коридор только лишь 28 сентября, спустя почти месяц! Целых 30 дней жизнь представителей разных знаков зодиака будет словно «на изломе», когда старое рушится, а новое ещё не готово. Каким знакам зодиакам придётся труднее всего и почему — рассказывает Life.ru.
1. Знак зодиака Телец.
Телец по гороскопу привык жить размеренно и спокойно, а коридор затмений словно вырывает почву из-под ног. Всё, что было устойчивым, вдруг начнёт шататься: работа, привычные связи, даже здоровье может подвести. Тельцам будет тяжело отпускать прошлое — но именно в этом и заключается их урок. Во время коридора затмений с 31 августа по 28 сентября привычный комфорт будет рушиться, придётся меняться быстрее, чем вы готовы. В этот период лучше не хвататься за вещи и отношения из страха, что без них не получится. Пусть жизнь сама «выбросит» ненужное.
2. Знак зодиака Близнецы.
Для Близнецов это будет время перегрузки информацией и конфликтов в общении. Они словно попадут в водоворот чужих слов, обещаний и претензий. Возникнет соблазн оправдываться или доказывать свою правоту, но это лишь вымотает силы. В период коридора затмений осени-2025 у Близнецов будет хаос в общении, из-за которого они рискуют поругаться с друзьями и близкими. Поэтому в этот период следует меньше болтать и больше слушать. Записывать мысли в дневник, чтобы выговориться без скандалов.
3. Знак зодиака Лев.
Коридор затмений ударит по представителям знака зодиака Лев в самое уязвимое место — в чувство собственного достоинства. С 31 августа по 28 сентября могут обостриться проблемы на работе, где придётся бороться за авторитет. Кто-то из окружения попытается «сбить корону» с головы, и это будет болезненно. Почему коридор затмений в осени-2025 будет для Львов по гороскопу трудным временем? Во всём виновато задетое эго и желание доказать, что они лучше других. Поэтому лучше научиться слышать критику без агрессии. Иногда затмение просто показывает слабые стороны, которые давно пора укрепить.
4. Знак зодиака Весы.
Весы по гороскопу всегда стараются жить в гармонии, но в сентябре 2025 года из-за коридора затмений баланс будет нарушен. В отношениях всплывут старые обиды, и придётся принимать трудные решения: оставаться или расставаться, сотрудничать или идти своей дорогой. Также после солнечного затмения 31 августа всплывёт необходимость делать выбор, а Весы ненавидят определяться. Но именно с 31 августа по 28 сентября лучше не откладывать решения. Запомните: хуже всего зависнуть между «да» и «нет». Чёткий шаг вперёд освободит душу.
5. Знак зодиака Рыбы.
Представители знака зодиака Рыбы в коридор затмений осени-2025 окажутся слишком чувствительными. Любое слово будет восприниматься как укол, любое событие — как катастрофа. Особенно тяжело может быть с финансами: планы рушатся, деньги утекают, как вода сквозь пальцы. Период затмений представителям знака зодиака Рыбы будет тяжело проходить из-за тонкой психики и проблем с границами. На этот период астрологи советуют ставить себе «энергетические фильтры» — меньше чужих новостей, больше уединения, практик медитации и молитвы.
Коридор затмений с 31 августа по 28 сентября 2025 года станет настоящей проверкой на прочность. Телец, Близнецы, Лев, Весы и Рыбы по гороскопу ощутят, как привычный мир расшатывается, требуя перемен. Но испытания даны не для разрушения, а для перерождения. Если не сопротивляться, а принимать происходящее как часть пути, то именно этот месяц может стать точкой отсчёта новой жизни. А ранее Life.ru рассказывал, почему вещи умерших опасны и как себя защитить.
