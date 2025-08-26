Коридор затмений начнётся с 31 августа: какие знаки зодиака ждёт месяц непрерывных испытаний

Телец по гороскопу привык жить размеренно и спокойно, а коридор затмений словно вырывает почву из-под ног. Всё, что было устойчивым, вдруг начнёт шататься: работа, привычные связи, даже здоровье может подвести. Тельцам будет тяжело отпускать прошлое — но именно в этом и заключается их урок. Во время коридора затмений с 31 августа по 28 сентября привычный комфорт будет рушиться, придётся меняться быстрее, чем вы готовы. В этот период лучше не хвататься за вещи и отношения из страха, что без них не получится. Пусть жизнь сама «выбросит» ненужное.