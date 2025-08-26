Ричмонд
Восемь БПЛА сбили над Ростовской областью вечером в понедельник

Над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Восемь беспилотников самолетного типа сбили дежурные средства ПВО с 20:00 до полуночи понедельника, 25 августа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за этот период по стране было уничтожено 37 БПЛА. Девять из них сбили над Брянской областью, шесть — над Белгородской, по четыре дрона уничтожили над Курской областью и акваторией Черного моря, еще три БПЛА сбили над Орловской, два — над Тульской и один — над Калужской областями.

