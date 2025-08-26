Сын альпинистки Наговициной попросил главу СК помочь спасти его мать

Михаил Наговицин, сын альпинистки Натальи Наговициной, обратился к главе СК, генпрокурору и МИД России с просьбой помочь спасти его мать. Он опубликовал в сети видеоматериалы, снятые с дрона, и подчеркнул, что его мать — опытный альпинист с вторым спортивным разрядом.
«На видео, которое я получил от maga.fpv, видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой и выглядит полной сил. Я уверен, что моя мама жива», — заявил Михаил.
Он также отметил, что в ближайшие два дня ожидается хорошая погода, после чего проведение спасательной операции станет невозможным.
«Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъёмки района пика Победы с использованием дронов для подтверждения того, что она жива. В случае подтверждения этого факта прошу организовать спасательную операцию», — говорится в обращении.
Ранее поиски россиянки в Киргизии были прекращены из-за неблагоприятных погодных условий. Руководитель операции отмечал, что случаев спасения людей с высоты 7 тысяч метров в мире не зафиксировано.