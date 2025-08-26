Сын альпинистки Наговициной попросил главу СК помочь спасти его мать

Михаил Наговицин, сын альпинистки Натальи Наговициной, обратился к главе СК, генпрокурору и МИД России с просьбой помочь спасти его мать. Он опубликовал в сети видеоматериалы, снятые с дрона, и подчеркнул, что его мать — опытный альпинист с вторым спортивным разрядом.