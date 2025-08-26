Ричмонд
Актёра Колокольникова внесли в список угроз национальной безопасности Украины

Российский актёр Юрий Колокольников, снимавшийся в фильме Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», внесён в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций страны.

Источник: Life.ru

Основанием для включения в список указано участие Колокольникова в проектах, финансируемых из государственного бюджета РФ. Украинское ведомство ведёт данный реестр с 2015 года, и на сегодняшний день в него включено более 200 деятелей культуры, которые, по версии Киева, публично поддерживают политику России в отношении Украины.

Ранее американский режиссёр Вуди Аллен был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для включения Аллена в список стала его предполагаемая публичная поддержка действий России. После в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла Аллена «Пули над Бродвеем». Сам режиссёр отверг критику со стороны украинских властей. Он подчеркнул, что разрыв художественных связей не приводит к позитивным изменениям в ситуации.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.