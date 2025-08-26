Актёра Колокольникова внесли в список угроз национальной безопасности Украины

Основанием для включения в список указано участие Колокольникова в проектах, финансируемых из государственного бюджета РФ. Украинское ведомство ведёт данный реестр с 2015 года, и на сегодняшний день в него включено более 200 деятелей культуры, которые, по версии Киева, публично поддерживают политику России в отношении Украины.
Ранее американский режиссёр Вуди Аллен был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для включения Аллена в список стала его предполагаемая публичная поддержка действий России. После в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла Аллена «Пули над Бродвеем». Сам режиссёр отверг критику со стороны украинских властей. Он подчеркнул, что разрыв художественных связей не приводит к позитивным изменениям в ситуации.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.