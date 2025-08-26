Актёра Колокольникова внесли в список угроз национальной безопасности Украины

Ранее американский режиссёр Вуди Аллен был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для включения Аллена в список стала его предполагаемая публичная поддержка действий России. После в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла Аллена «Пули над Бродвеем». Сам режиссёр отверг критику со стороны украинских властей. Он подчеркнул, что разрыв художественных связей не приводит к позитивным изменениям в ситуации.