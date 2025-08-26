TN: в Аргентине, предположительно, нашли украденную нацистами картину

Соответствующее предположение сделало Агентство культурного наследия Нидерландов после журналистского расследования, результаты которого были опубликованы роттердамской газетой Algemeen Dagblad. В статье говорится, что картина может находиться в собственности у потомков нацистского финансиста Фридриха Кадгиена, укрывшегося в Аргентине и умершего в 1978 году.