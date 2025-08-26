Ричмонд
TN: в Аргентине, предположительно, нашли украденную нацистами картину

Картина «Портрет дамы» может находиться у потомков нацистского финансиста Фридриха Кадгиена.

Источник: Аргументы и факты

Картина «Портрет дамы» итальянского художника Витторе Гисланди, украденная нацистами в годы Второй мировой войны, вероятно, находится в Аргентине, сообщил местный телеканал TN.

Соответствующее предположение сделало Агентство культурного наследия Нидерландов после журналистского расследования, результаты которого были опубликованы роттердамской газетой Algemeen Dagblad. В статье говорится, что картина может находиться в собственности у потомков нацистского финансиста Фридриха Кадгиена, укрывшегося в Аргентине и умершего в 1978 году.

Полотно было замечено на появившейся в Сети фотографии дома, который выставила на продажу одна из дочерей беглого преступника. Эксперты, мнение которых приводят авторы расследования, полагают, что речь идёт об оригинале картины.

Наследники голландского коллекционера Жака Гаудстиккера, у которого нацисты изъяли картину, хотят вернуть её через суд.

Напомним, в марте стало известно, что в Нидерландах было обнаружено полотно фламандского художника Питера Брейгеля Младшего, которое похители из музея в Польше пятьдесят лет назад. Картина нашлась в музее Гауды.