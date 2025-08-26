Тепловая ловушка: почему ташкентцы не могут отказаться от отопления Veolia и как это изменить

По сути, получается, что житель не может отказаться от этой навязываемой услуги даже при желании. И это, мягко говоря, несправедливо. Но почему бы министерству строительства не разработать понятный порядок и технический регламент, по которому можно было бы официально отказаться от услуг Veolia, если качество не устраивает или тарифы зашкаливают? Ведь подобные прецеденты есть!