Тепловая ловушка: почему ташкентцы не могут отказаться от отопления Veolia и как это изменить

Столичные жители массово обсуждают, можно ли законно отказаться от услуг французской компании Veolia, которая управляет тепловыми сетями города.
По словам пользователей, большинство горожан уже давно, мягко говоря, недовольны высокими тарифами на централизованное отопление и горячую воду, а также качеством самих услуг. Многие лелеют мечту «сбежать» с этих сетей и установить индивидуальное отопление в своей квартире. В теории всё просто: отключаешь централизованное отопление — ставишь электрический или газовый котёл, греешь воду бойлером или колонкой, живёшь счастливо и экономишь. Но на практике…
Закон — не на нашей стороне.
К сожалению, официально реализовать эту мечту не получится. В правилах оказания услуг теплоснабжения в многоквартирных домах прямо говорится: «запрещено отключение систем отопления с демонтажем отопительных приборов отдельных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов от внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения во избежание теплового и гидравлического разрегулирования данной системы».
Власти объясняют запрет просто: централизованное отопление — это целостная система, рассчитанная на весь дом, включая жилые и нежилые помещения. Если кто-то самовольно «отрежет» батареи, система разбалансируется, и страдать будут все жильцы — давление упадет, теплоотдача снизится.
По сути, получается, что житель не может отказаться от этой навязываемой услуги даже при желании. И это, мягко говоря, несправедливо. Но почему бы министерству строительства не разработать понятный порядок и технический регламент, по которому можно было бы официально отказаться от услуг Veolia, если качество не устраивает или тарифы зашкаливают? Ведь подобные прецеденты есть!
Есть ли выход?
В Украине и России, где города сталкиваются с теми же проблемами, были разработаны четкие процедуры отключения отдельной квартиры от централизованного отопления. Правда, чтобы выйти из системы, нужно пройти сложную юридическую и техническую процедуру, согласовать проект, заплатить немалую сумму за переоборудование и получить все разрешения. Но главное — такой механизм появился! И люди стали пользоваться им, избавляясь от бесполезных батарей и огромных счетов.
Может быть, и в Ташкенте пришло время пересмотреть этот вопрос. Готовый механизм точно был бы востребован хотя бы у бизнеса, который располагается в нежилых помещениях на первых этажах многоэтажек — да и многие жители готовы пройти любые бюрократические круги, лишь бы не зависеть от диктата Veolia и самостоятельно решать, как и чем обогревать свой дом.
Министерству строительства, Минэнерго и другим профильным ведомствам давно пора рассмотреть возможность внедрения четкой, технически и юридически обоснованной процедуры отказа от услуг централизованного теплоснабжения. Пусть она будет сложной. Пусть потребуются проекты, экспертизы, лицензии, техусловия. Но право выбора должно быть. Потому что в современном городе, где мы платим по рыночным ценам, мы должны иметь возможность выбирать, что нам нужно, и за что мы готовы платить.