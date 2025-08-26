«Я убеждён, что моя мама жива»: сын застрявшей на пике Победы Наговициной просит организовать спасательную операцию

Сын альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы, обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и в Министерство иностранных дел России. Текст обращения Михаила Наговицина публикует издание RT.
Мужчина опубликовал в интернете кадры, снятые с помощью дрона, и попросил помочь в спасении его матери. В своем обращении он отметил, что Наговицина является опытным альпинистом со вторым спортивным разрядом.
Михаил заявил, что на полученных видео четко видно, как спустя семь дней после потери связи его мать активно машет рукой и находится в сознании. Также он добавил, что благоприятные погодные условия ожидаются только в течение следующих двух дней, после чего проведение спасательной операции станет невозможным.
«На видео, полученном мной от maga.fpv, отчётливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убеждён, что моя мама до настоящего времени жива», — написал мужчина.
В обращении содержится просьба о содействии в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов для подтверждения факта, что альпинистка жива. В случае получения подтверждения, сын Наговициной просит организовать незамедлительную спасательную операцию.
Напомним, на данный момент операция по спасению Натальи Наговициной официально закончена. Причем до следующего года. Спасатели до последнего надеялись на хорошие погодные условия, но они так и не установились.