«Я убеждён, что моя мама жива»: сын застрявшей на пике Победы Наговициной просит организовать спасательную операцию

Михаил заявил, что на полученных видео четко видно, как спустя семь дней после потери связи его мать активно машет рукой и находится в сознании. Также он добавил, что благоприятные погодные условия ожидаются только в течение следующих двух дней, после чего проведение спасательной операции станет невозможным.