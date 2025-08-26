В МВД призвали водителей быть осторожными в преддверии начала учебного года

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Необходимо проявлять максимальную бдительность и ответственность на дороге в связи с приближающимся началом нового учебного года, родителям нужно напомнить детям правила безопасного поведения в местах движения автомобилей, а водителям требуется быть осторожными вблизи учебных заведений, призвала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Приближается новый учебный год и улицы городов вновь наполнятся юными пешеходами. После долгих летних каникул ребята, отвыкшие от интенсивного городского движения, возвратятся за школьные парты. Миллионы детей и подростков отправятся за знаниями, становясь активными участниками дорожного движения. В этот период всем нам необходимо проявлять максимальную бдительность и ответственность», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МВД России напомнила, что водителям необходимо проявлять особую осторожность во время движения вблизи школ, детских садов, а также на пешеходных переходах и во дворах. Родителям же Волк порекомендовала найти время, чтобы еще раз напомнить детям об основных правилах безопасного поведения на дороге.
«Еще один важный момент — сделайте вашего ребенка заметным на дороге. С наступлением осени дни становятся короче, поэтому в сумерках или в плохую погоду водитель может не заметить маленького пешехода. Световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках и обуви — простая, но очень эффективная мера. Этот маленький атрибут делает ребенка видимым на большом расстоянии, давая водителю драгоценные секунды на реакцию, которые могут спасти жизнь», — добавила официальный представитель МВД РФ.