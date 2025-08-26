Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД призвали водителей быть осторожными в преддверии начала учебного года

МВД призвало водителей быть бдительными на дороге перед началом учебного года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Необходимо проявлять максимальную бдительность и ответственность на дороге в связи с приближающимся началом нового учебного года, родителям нужно напомнить детям правила безопасного поведения в местах движения автомобилей, а водителям требуется быть осторожными вблизи учебных заведений, призвала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Приближается новый учебный год и улицы городов вновь наполнятся юными пешеходами. После долгих летних каникул ребята, отвыкшие от интенсивного городского движения, возвратятся за школьные парты. Миллионы детей и подростков отправятся за знаниями, становясь активными участниками дорожного движения. В этот период всем нам необходимо проявлять максимальную бдительность и ответственность», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МВД России напомнила, что водителям необходимо проявлять особую осторожность во время движения вблизи школ, детских садов, а также на пешеходных переходах и во дворах. Родителям же Волк порекомендовала найти время, чтобы еще раз напомнить детям об основных правилах безопасного поведения на дороге.

«Еще один важный момент — сделайте вашего ребенка заметным на дороге. С наступлением осени дни становятся короче, поэтому в сумерках или в плохую погоду водитель может не заметить маленького пешехода. Световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках и обуви — простая, но очень эффективная мера. Этот маленький атрибут делает ребенка видимым на большом расстоянии, давая водителю драгоценные секунды на реакцию, которые могут спасти жизнь», — добавила официальный представитель МВД РФ.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше