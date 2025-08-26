В МВД призвали водителей быть осторожными в преддверии начала учебного года

«Еще один важный момент — сделайте вашего ребенка заметным на дороге. С наступлением осени дни становятся короче, поэтому в сумерках или в плохую погоду водитель может не заметить маленького пешехода. Световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках и обуви — простая, но очень эффективная мера. Этот маленький атрибут делает ребенка видимым на большом расстоянии, давая водителю драгоценные секунды на реакцию, которые могут спасти жизнь», — добавила официальный представитель МВД РФ.