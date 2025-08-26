На улицы Воронежа выйдут автобусы большой вместимости

Об этом и других изменениях в работе общественного транспорта рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Провозная способность.
— Общественный транспорт — это одна из главных проблем Воронежа, которая вызывает обоснованное недовольство многих горожан. К сожалению, мы фиксируем немало нарушений со стороны перевозчиков — в частности, это касается невыпуска необходимого количества автобусов на линию и организации работы подвижного состава в вечернее время. В этом году в сентябре заканчиваются контракты у всех перевозчиков, и будет проходить процедура их перезаключения. Мы вместе с мэрией уже приняли решение ужесточить требования к транспортным компаниям. Повторное нарушение условий контракта может привести к его расторжению, — сообщил глава региона в ходе прямого эфира в социальных сетях.
По его словам, ранее так сделать было невозможно из-за зависимости от частных перевозчиков. Но ситуация меняется: укрепилось муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс», а к обслуживанию маршрутов привлечено областное «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» (ВПАТП). Стал привлекательным и тариф.
— В Воронеж приходят новые перевозчики. Опасности того, что нас начнут шантажировать, практически нет. В новых контрактах будет прописан пункт о замене подвижного состава. Новые автобусы выйдут на линию в течение года, — заверил губернатор.
По лизинговой схеме будет приобретено около 350 автобусов. Первые машины поступят в регион уже в этом году, но основная часть выйдет на улицы города в 2026-м. Новые машины среднего класса сменят транспорт малого класса, включая «Газели», курсирующие на популярных городских маршрутах.
В новых контрактах со всеми перевозчиками будет прописан пункт о замене подвижного состава.
До конца года регион приобретет десять двухсекционных автобусов особо большого класса на сумму более 285 миллионов рублей. Машины оснащены кондиционерами и приспособлены для маломобильных пассажиров. Один автобус- «гармошка» способен перевозить более 150 пассажиров. Техника будет задействована на маршрутах № 9КА и 9КС, обеспечивающих связь центра города и Московского проспекта.
Кроме того, для ВПАТА закупят 35 автобусов большого класса на общую сумму почти 645 миллионов рублей. Эту технику планируют направить на перевозку пассажиров в микрорайоне Шилово. В результате перевозная способность шиловских маршрутов увеличится практически в два раза.
По словам чиновников, автобусы должны поставить не позднее 8 декабря. Новая техника будет оснащена двигателями внутреннего сгорания, использующими газ в качестве альтернативного топлива, и кондиционерами. Транспорт также приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров и оснащен системой радиоинформирования «Говорящий город», которая повышает доступность городской и транспортной инфраструктур.
По данным облправительства, восемь перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты Воронежа, подали заявки на обновление подвижного состава.
Тестовый режим.
Александр Гусев также поручил провести тестовую эксплуатацию различных модификаций электробусов, представленных в России и Белоруссии, чтобы принять решение о целесообразности их дальнейшей закупки.
Первый электробус «ЛиАЗ-6274», предоставленный группой «ГАЗ», уже начал работу в тестовом режиме по улицам города. Сейчас он выехал на маршрут 120а («Ж/д вокзал Воронеж-1» — «Аэропорт»). Затем в течение трех месяцев его направят поочередно по маршрутам 239, 366, 3, а также в Шилово.
— Сейчас идут переговоры с четырьмя российскими производителями и белорусским поставщиком для получения в эксплуатацию схожих машин. Таким образом, мы планируем протестировать фактически весь рынок электробусов. На дорогах бывают где-то горки, где-то сильные заторы, где-то, наоборот, больше холостого пробега. Нам нужно все эти параметры снять и сравнить электробус с автобусами на дизельном или газовом двигателе. Если показатели электробуса будут значительно выше, то в перспективе может стоять вопрос о закупке партии похожих машин, — пояснил замминистра промышленности и транспорта региона Максим Захаров.
По опыту Москвы и Беларуси затраты на электробус ниже, чем на автобусы. К другому важному преимуществу электробуса можно отнести экологичность. Из-за отсутствия мотора ход у него более тихий и плавный, а вместимость салона — больше. Машины оборудованы терминалами безналичной оплаты, электронным табло, USB-зарядками, антивандальными сиденьями и дополнительными поручнями.
Если электробус успешно пройдет тестовый режим, то в дальнейшем его планируют использовать и для метробуса.
По Плехановской с ветерком.
Проект метробуса был представлен на Днях Воронежской области в Совете федерации. В его рамках до 2030 года планируется создание линейной инфраструктуры общей протяженностью 74,5 километра. Стоимость проекта — более 17 миллиардов рублей.
Губернатор сообщил, что проектирование начнется уже в этом году, а в 2026-м планируется перейти к этапу реализации.
— Возникли разногласия: где организовывать полосы — в правой стороне, по которой ездит общественный транспорт, или в центре с барьерными ограждениями. Мы привлекали для консультации специалистов из Москвы. Пришли к тому, что надо делать обособленные полосы в центре движения. Этот вариант затратнее. При проведении работ интенсивность движения будет снижаться. Однако проекты производства работ постараемся сделать максимально выверенными, чтобы минимизировать эти неудобства, — пояснил во время прямого эфира Александр Гусев.
Пуск скоростного автобусного сообщения по центральным полосам улицы Плехановской и Московского проспекта предполагает строительство посадочных платформ длиной 40 метров и шириной три метра, попасть к которым можно будет по пешеходным переходам. Каждая платформа рассчитана на одновременный прием двух автобусов большого класса.
Создание проектной и сметной документации для реализации проекта метробуса будет стоить 163 миллиона рублей. Средства выделят из областного бюджета.
Тем временем.
Жители Воронежа могут внести предложения на тему улучшения дорожной ситуации в городе в ветке комментариев под постом мэра Сергея Петрина. В сентябре сотрудники администрации проведут полный анализ с учетом поступивших предложений. А Центру организации дорожного движения (ЦОДД) поручено сформировать новый план работ по дорожным участкам, которые сейчас являются наиболее проблемными. Речь идет о тех местах, где ситуацию можно улучшить за счет технических решений, изменений схем проезда и перенастройки светофоров. Также ЦОДД совместно с региональным профильным ведомством работает над интеллектуальной транспортной системой, которая позволит в реальном времени управлять потоками машин и оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки. В частности, по результатам анализа трафика уже была улучшена пропускная способность улиц Антонова-Овсеенко (на 12%), Лебедева (на 14%) и Димитрова (на 8%). Кроме того, анонсировали, что в городе появятся две новые выделенные полосы — на улицах Ворошилова и 9 Января.