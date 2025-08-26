На улицы Воронежа выйдут автобусы большой вместимости

— Общественный транспорт — это одна из главных проблем Воронежа, которая вызывает обоснованное недовольство многих горожан. К сожалению, мы фиксируем немало нарушений со стороны перевозчиков — в частности, это касается невыпуска необходимого количества автобусов на линию и организации работы подвижного состава в вечернее время. В этом году в сентябре заканчиваются контракты у всех перевозчиков, и будет проходить процедура их перезаключения. Мы вместе с мэрией уже приняли решение ужесточить требования к транспортным компаниям. Повторное нарушение условий контракта может привести к его расторжению, — сообщил глава региона в ходе прямого эфира в социальных сетях.