Под Бобруйском подросток упал в костер, прыгая через него с друзьями

Согласно информации, 25 августа примерно в 11.35 из учреждения здравоохранения поступила информация про получение ожогов в поселке Глуша, расположенном в Бобруйском районе. Установлено, что 17-летний житель Минска в выходные приезжал в гости к своей бабушке в указанный поселок. Несовершеннолетний вместе со своими друзьями пошел на озеро. Компания разожгла костер и начала через него прыгать.