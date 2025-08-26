Ричмонд
Под Бобруйском подросток упал в костер, прыгая через него с друзьями

МЧС сообщило, что под Бобруйском несовершеннолетний упал в костер.

Источник: Комсомольская правда

Под Бобруйском несовершеннолетний подросток упал в костер, прыгая через него с друзьями. Подробности привели в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.

Согласно информации, 25 августа примерно в 11.35 из учреждения здравоохранения поступила информация про получение ожогов в поселке Глуша, расположенном в Бобруйском районе. Установлено, что 17-летний житель Минска в выходные приезжал в гости к своей бабушке в указанный поселок. Несовершеннолетний вместе со своими друзьями пошел на озеро. Компания разожгла костер и начала через него прыгать.

«Прыгая через костёр, парень упал в огонь, в результате чего получил ожоги», — сообщили в МЧС.

И добавили, что минчанин обратился за помощью только 25 августа. После осмотра медиков, он был доставлен в больницу с ожогами 6% тела.