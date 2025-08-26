Новосибирские аграрии рассказали, почему они теряют господдержку

Фермерам для развития необходим доступ к государственным субсидиям, что делает агробухгалтера ключевым специалистом. Его работа усложняется спецификой отрасли, включая работу с ФГИС «Зерно» и нерублевым учетом. Об этом пишет Сиб.фм.