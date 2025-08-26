Новосибирские аграрии рассказали, почему они теряют господдержку

Учет продукции ведется не в рублевом эквиваленте — это популярная ошибка среди начинающих сельхоз-деятелей.
Фермерам для развития необходим доступ к государственным субсидиям, что делает агробухгалтера ключевым специалистом. Его работа усложняется спецификой отрасли, включая работу с ФГИС «Зерно» и нерублевым учетом. Об этом пишет Сиб.фм.
Ошибки при подаче заявок на субсидии.
На семинаре в Корпорации развития Новосибирской области агробухгалтеры обсудили частые ошибки при оформлении заявок на господдержку. Наиболее распространенные причины отказов:
Неполный пакет документов или их некорректное оформление: Отсутствие подтверждений оплаты, затрат на производство.
Неправильное заполнение справки-расчета: Отсутствие автоматизации усугубляет проблему.
Дублирование производственных затрат.
Отсутствие нераспределенных лимитов бюджетных обязательств.
Пути решения проблемы.
Для минимизации ошибок и повышения эффективности получения господдержки необходимо:
Повышение квалификации агробухгалтеров: Специализированные курсы помогут им ориентироваться в законодательстве и требованиях.
Системные меры поддержки: Комплексный подход к решению проблем с заявками.
Образовательные инициативы.
Ежегодный курс «Агробухгалтер» и планируемый курс на выставке «Сибирская аграрная неделя» способствуют снижению количества технических ошибок и повышению культуры подачи заявок, что ведет к росту числа удовлетворенных обращений.
Пример поддержки: С 2025 года ветераны СВО могут получить грант до 7 млн рублей на развитие фермы.