Новосибирские аграрии рассказали, почему они теряют господдержку

Учет продукции ведется не в рублевом эквиваленте — это популярная ошибка среди начинающих сельхоз-деятелей.

Фермерам для развития необходим доступ к государственным субсидиям, что делает агробухгалтера ключевым специалистом. Его работа усложняется спецификой отрасли, включая работу с ФГИС «Зерно» и нерублевым учетом. Об этом пишет Сиб.фм.

Ошибки при подаче заявок на субсидии.

На семинаре в Корпорации развития Новосибирской области агробухгалтеры обсудили частые ошибки при оформлении заявок на господдержку. Наиболее распространенные причины отказов:

Неполный пакет документов или их некорректное оформление: Отсутствие подтверждений оплаты, затрат на производство.

Неправильное заполнение справки-расчета: Отсутствие автоматизации усугубляет проблему.

Дублирование производственных затрат.

Отсутствие нераспределенных лимитов бюджетных обязательств.

Пути решения проблемы.

Для минимизации ошибок и повышения эффективности получения господдержки необходимо:

Повышение квалификации агробухгалтеров: Специализированные курсы помогут им ориентироваться в законодательстве и требованиях.

Системные меры поддержки: Комплексный подход к решению проблем с заявками.

Образовательные инициативы.

Ежегодный курс «Агробухгалтер» и планируемый курс на выставке «Сибирская аграрная неделя» способствуют снижению количества технических ошибок и повышению культуры подачи заявок, что ведет к росту числа удовлетворенных обращений.

Пример поддержки: С 2025 года ветераны СВО могут получить грант до 7 млн рублей на развитие фермы.