14-летних подростков предлагают жестче наказывать за наркопреступления

В Башкирии предложили жестче наказывать 14-летних наркокурьеров.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии внес в Государственную Думу России законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за наркопреступления с 16 до 14 лет. Инициатива направлена на борьбу с вовлечением подростков в наркоторговлю.

Как заявил председатель регионального Госсобрания Константин Толкачев, организованные преступные группы целенаправленно используют несовершеннолетних для распространения наркотиков, пользуясь их неприкосновенностью. По его словам, преступники манипулируют молодыми людьми, обещая легкий заработок, и толкают их на преступный путь.

Статистика МВД Башкирии показывает резкий рост наркопреступлений среди несовершеннолетних: в 2024 году их количество увеличилось на 556,5% (с 23 до 151). Из 42 задержанных наркокурьеров 12 были школьниками, 17 — учащимися ссузов, один — студентом вуза и 12 — не занятыми учебой или трудом подростками.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность с 14 лет за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств. Документ направлен в Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.