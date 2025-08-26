14-летних подростков предлагают жестче наказывать за наркопреступления

Статистика МВД Башкирии показывает резкий рост наркопреступлений среди несовершеннолетних: в 2024 году их количество увеличилось на 556,5% (с 23 до 151). Из 42 задержанных наркокурьеров 12 были школьниками, 17 — учащимися ссузов, один — студентом вуза и 12 — не занятыми учебой или трудом подростками.