Матери Терезе исполнилось бы 115 лет

Критики утверждают, что плохие условия в хосписах сестер милосердия были связаны не с нехваткой средств, которые якобы исчезали на банковских счетах, а с их осознанной любовью к страданиям. При этом не совсем ясна суть этих обвинений, — если Тереза воровала эти деньги, то неясно, на что тратила, поскольку не владела ни личными самолетами, ни виноградниками, ни дорогими платьями, всегда ходя в скромном сари. Если же она тратила деньги на хосписы, но расставляла не те приоритеты при их обустройстве, как хотели бы критики, то предъявлять такие претензии имеют право в основном жертвователи, а не третьи лица.