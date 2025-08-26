Мобильный коллапс в Египте: Телефоны российских туристов массово блокируют при въезде

Несмотря на обещания не трогать телефоны россиян первые 90 дней пребывания, в Египте продолжают массово блокировать смартфоны туристов. SHOT выяснил, что связь пропадает даже у тех, кто уже не раз приезжал в страну и вставлял египетские SIM-карты в свои устройства.