Мобильный коллапс в Египте: Телефоны российских туристов массово блокируют при въезде

Российские номера в роуминге практически не работают, жалуются отдыхающие. Проблема коснулась нескольких десятков туристов, регулярно посещающих курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. Одна из пострадавших, Мария, рассказала, что была в Египте дважды — в 2023 и 2025 годах, используя разные аппараты. Однако на этот раз оба её телефона оказались заблокированы.
Чтобы вернуть связь, туристам предлагают оплатить штрафы — около 1,2 тыс. рублей за старый телефон и примерно 12 тыс. рублей за новый. Разблокировка возможна в отделениях связи прямо в аэропортах, но из-за огромных очередей многие просто не успевают пройти процедуру.
Попытки снять блокировку через местное приложение Telephony или официальный сайт терпят неудачу из-за технических сбоев. В то время как египтяне нашли способ заработать на ситуации — они продают российским гостям модемы с 4G-интернетом за $35 (примерно 3 тысячи рублей), чтобы те могли раздавать Wi-Fi на свои заблокированные смартфоны.
Но есть в Египте и другие проблемы. Ранее Life.ru рассказывал, что 330 российских туристов больше семи часов проторчали в египетском аэропорте, поскольку их самолёт оказался сломан. Оказалось, что у воздушного судна что-то не так с гидравликой.