В центре Красноярска обнаружено неизвестное кладбище XVII века

Уникальная археологическая находка сделана в историческом центре Красноярска во время ремонтных работ на теплотрассе под улицей Каратанова.

Строители обнаружили массовое захоронение, предварительно датируемое XVII веком — периодом существования Красноярского острога.

Как сообщил директор ООО «Красноярская Геоархеология» Данил Лысенко, эта находка стала полной неожиданностью для ученых: «Ни на исторических планах города, ни в архивных документах нет никаких упоминаний о кладбище на этом участке. Останкам не менее 400 лет, и они представляют огромную научную ценность».

В настоящее время на месте обнаружения захоронения заложен археологический раскоп. Часть антропологических материалов направлена на криминалистическую и радиоуглеродную экспертизу для точного установления возраста находок.

Это уже не первое археологическое открытие в центре Красноярска в последние годы. Ранее при строительстве метро и благоустройстве территории были обнаружены многочисленные артефакты разных исторических эпох, включая уникальные находки на месте Всехсвятского некрополя XVIII-XIX веков.

Работы по замене теплотрассы продолжаются под наблюдением археологов.