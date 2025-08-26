В центре Красноярска обнаружено неизвестное кладбище XVII века

Как сообщил директор ООО «Красноярская Геоархеология» Данил Лысенко, эта находка стала полной неожиданностью для ученых: «Ни на исторических планах города, ни в архивных документах нет никаких упоминаний о кладбище на этом участке. Останкам не менее 400 лет, и они представляют огромную научную ценность».