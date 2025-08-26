Женщина зашла в подъезд и стала жертвой пьяного мужчины — страшный инцидент попал в объектив видеокамеры

В Башкирии Октябрьский городской суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в избиении 57-летней женщины в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики.
Как было установлено в суде, в минувшем феврале мужчина, будучи пьяным, на лестничной площадке дома по улице Кортунова, нанес побои пенсионерке, которая пришла в гости к подруге. Преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения.
В результате нападения потерпевшая получила телесные повреждения в виде кровоподтека левого глаза с ушибом мягких тканей и ссадины на левом бедре. Подсудимый не признал вину в совершении преступления, несмотря на видеодоказательства.
Известно, что мужчина ранее был судим. Суд назначил ему 2,5 года колонии строгого режима.
