Две сильные вспышки продолжительностью почти час произошли на Солнце 26 августа

Первая из них, мощностью M3.3, была зафиксирована 26 августа в 03:30 по московскому времени в области пятен под номером 4199, расположенной на координатах N00E89. Она длилась 33 минуты.
«В 03:45 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N02E87) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 24 минуты», — сообщили учёные ТАСС.
Для понимания масштаба: солнечные вспышки классифицируются от слабейших A до самых мощных X. Каждый следующий класс означает десятикратное усиление рентгеновского излучения, достигающего Земли.
Вчера, 25 августа, Life.ru рассказывал, что за сутки на Солнце были зафиксированы десять мощных вспышек, включая три события сильного уровня М. Учёные тогда отмечали, что степень воздействия этих взрывов на Землю можно будет оценить в ближайшие пару дней.