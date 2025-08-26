Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две сильные вспышки продолжительностью почти час произошли на Солнце 26 августа

В ночь на вторник 26 августа на поверхности Солнца произошли две заметные вспышки предпоследнего по силе класса M, длившиеся почти час. Об этом сообщили специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Источник: Life.ru

Первая из них, мощностью M3.3, была зафиксирована 26 августа в 03:30 по московскому времени в области пятен под номером 4199, расположенной на координатах N00E89. Она длилась 33 минуты.

«В 03:45 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N02E87) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 24 минуты», — сообщили учёные ТАСС.

Для понимания масштаба: солнечные вспышки классифицируются от слабейших A до самых мощных X. Каждый следующий класс означает десятикратное усиление рентгеновского излучения, достигающего Земли.

Вчера, 25 августа, Life.ru рассказывал, что за сутки на Солнце были зафиксированы десять мощных вспышек, включая три события сильного уровня М. Учёные тогда отмечали, что степень воздействия этих взрывов на Землю можно будет оценить в ближайшие пару дней.