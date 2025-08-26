Из скандального лагеря в Новосибирске вывели свыше 100 детей из Томска

В ночь с 22 на 23 августа Томская область в экстренном порядке организовала эвакуацию 122 детей из новосибирского лагеря «Лето» в связи с выявленными нарушениями условий содержания. Установлено, что состояние лагеря не соответствует установленным стандартам: помещения оказались запущенными, холодными, с признаками наличия грызунов, а укомплектованность персоналом недостаточной. Об этом сообщила глава областного департамента по делам семьи и детей, Наталья Извекова, пишет КП-Томск.