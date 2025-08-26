Из скандального лагеря в Новосибирске вывели свыше 100 детей из Томска

Детей вернули домой после обнаружения серьезных нарушений в учреждении.
В ночь с 22 на 23 августа Томская область в экстренном порядке организовала эвакуацию 122 детей из новосибирского лагеря «Лето» в связи с выявленными нарушениями условий содержания. Установлено, что состояние лагеря не соответствует установленным стандартам: помещения оказались запущенными, холодными, с признаками наличия грызунов, а укомплектованность персоналом недостаточной. Об этом сообщила глава областного департамента по делам семьи и детей, Наталья Извекова, пишет КП-Томск.
«Недавние события стали серьезным вызовом для всей команды. В связи с полученными жалобами на неблагоприятные условия пребывания подростков в лагере “Лето”… было принято решение о незамедлительной отправке детей по домам», — указывается в официальном заявлении.
Бесплатные путевки в данный лагерь, оплаченные из средств регионального бюджета, предназначались для несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также для детей участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Смена началась 17 августа, однако уже через пять дней, 22 августа, пребывание в лагере было прекращено. Деятельность объекта приостановлена по решению прокуратуры.