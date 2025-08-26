Госэкспертиза отклонила проект школы на 600 мест в Павлове

Как установила прокуратура, подрядчик получил аванс в размере 265,4 млн рублей, но не выполнил работы в полном объеме и не вернул неизрасходованные средства. До этого застройщик сорвал сроки строительства многоэтажки для полицейских в Сарове. После расторжения контракта строительство объекта было передано новому подрядчику — ООО «ВМСК-Строй». В январе 2025-го на месте работ побывал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин. На тот момент, по его словам, степень строительной готовности объекта составляла 55%.