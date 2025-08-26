Госэкспертиза отклонила проект школы на 600 мест в Павлове

Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений. Речь идет об организации образования в переулке Правика. Изначально строительство стартовало в 2023 году, а завершение работ было запланировано на лето 2024-го. Однако вскоре проект столкнулся с рядом серьезных проблем. Весной 2024 года часть конструкций здания обрушилась.
По словам местных жителей, обвал произошел на уровне второго этажа. Причиной остановки работ стали многочисленные строительные дефекты. Администрация Павловского округа расторгла контракт с первоначальным подрядчиком — компанией «Стройальянс». Организация была внесена в реестр недобросовестных поставщиков, а её генеральный директор стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.
Как установила прокуратура, подрядчик получил аванс в размере 265,4 млн рублей, но не выполнил работы в полном объеме и не вернул неизрасходованные средства. До этого застройщик сорвал сроки строительства многоэтажки для полицейских в Сарове. После расторжения контракта строительство объекта было передано новому подрядчику — ООО «ВМСК-Строй». В январе 2025-го на месте работ побывал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин. На тот момент, по его словам, степень строительной готовности объекта составляла 55%.
Напомним, что повторная государственная экспертиза проектной документации проводится в случае получения отрицательного заключения, при внесении изменений в проект после получения положительного заключения, или при необходимости проверки достоверности сметной стоимости строительства, если она значительно выросла в результате изменений.
