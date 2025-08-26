Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил эффективность переговоров главы Роскосмоса Дмитрия Баканова и временно исполняющего обязанности руководителя NASA Шона Даффи.
«Мой коллега Дмитрий Баканов недавно возглавлял российскую делегацию в США в рамках программы пилотируемого космического полета с нашим космонавтом. Переговоры прошли успешно», — сказал Мантуров генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
Встреча Баканова и Даффи состоялась 31 июля в штате Флорида, став первой личной встречей руководителей космических агентств России и США за последние восемь лет.
По ее итогам, Баканов заявил, что приложит все усилия для сохранения канала сотрудничества между Роскосмосом и NASA. Также сообщалось, что РФ сможет эксплуатировать Международную космическую станцию до 2028 года.