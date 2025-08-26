В Москве снизилось число преступлений мигрантов против личности

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Преступлений мигрантов против личности в Москве стало меньше почти на треть за последние 10 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«По поводу преступлений: за последние 10 лет у нас практически на треть уменьшились все виды преступлений мигрантов против личности», — рассказал Собянин в интервью «Комсомольской правде».
Несмотря на это, всё равно нужно работать над тем, чтобы добиваться максимального порядка в сфере миграции, отметил мэр.
«Поэтому правительство Москвы при поддержке президента получило разрешение на проведение целого ряда экспериментов на территории московского региона», — добавил Собянин.
Он напомнил, что с 1 сентября будет введена система по аналогии с системой социального регистра времен ковида, когда нужно было отправлять фотографии своего местонахождения через приложение. Аналогичная программа вводится для мигрантов для того, чтобы знать его местонахождение.