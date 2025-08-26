Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве снизилось число преступлений мигрантов против личности

В Москве сократилось число преступлений мигрантов против личности на треть.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Преступлений мигрантов против личности в Москве стало меньше почти на треть за последние 10 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По поводу преступлений: за последние 10 лет у нас практически на треть уменьшились все виды преступлений мигрантов против личности», — рассказал Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Несмотря на это, всё равно нужно работать над тем, чтобы добиваться максимального порядка в сфере миграции, отметил мэр.

«Поэтому правительство Москвы при поддержке президента получило разрешение на проведение целого ряда экспериментов на территории московского региона», — добавил Собянин.

Он напомнил, что с 1 сентября будет введена система по аналогии с системой социального регистра времен ковида, когда нужно было отправлять фотографии своего местонахождения через приложение. Аналогичная программа вводится для мигрантов для того, чтобы знать его местонахождение.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше