Главные новости 26 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 августа 2025.
Си Цзиньпин заявил о продвижении КНР и Россией справедливого миропорядка
Председатель КНР Си Цзиньпин, приветствуя председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в Пекине, заявил, что отношения Китая и России являются источником мира во всем мире. Политик добавил, что партнерство двух стран содействует развитию международного порядка в справедливом направлении.
Дмитриев ответил на критику Вуди Аллена
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию с режиссером Вуди Алленом, которого за дистанционное участие в Московской неделе кино подвергли критике представители Украины. Дмитриев обратил внимание на то, что Россия не изолирована, а «искусство должно наводить мосты, а не сжигать их».
Орбан предупредил Зеленского о последствиях из-за угроз Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского, связанные с ударами по нефтепроводу «Дружба». Политик объяснил атаки стремлением Киева вынудить Будапешт согласиться на присоединение Украины к Евросоюзу. Орбан уточнил, что шантаж не поможет Зеленскому добиться включения страны в ЕС.
В Ростовской области потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ
На Новошахтинском заводе нефтепродуктов в ночь на 26 августа ликвидировали пожар. Огонь потушили на шестой день после атаки украинских беспилотников. Для устранения аварийной ситуации на заводе привлекли дополнительные объемы воды. Для этого приостановили ее подачу потребителям города Красный Сулин.
В Пулково задержали порядка 25 рейсов
В аэропорту Санкт-Петербурга из-за атаки украинских беспилотников был введен режим ограничения полетов. В Пулково временно остановили прием и выпуск воздушных судов, прибывающие борты отправляли на запасные аэродромы. По данным онлайн-табло аэропорта, было задержано или отменено порядка 25 рейсов.