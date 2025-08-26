Главные новости 26 августа 2025 года

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию с режиссером Вуди Алленом, которого за дистанционное участие в Московской неделе кино подвергли критике представители Украины. Дмитриев обратил внимание на то, что Россия не изолирована, а «искусство должно наводить мосты, а не сжигать их».