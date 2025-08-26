Собянин рассказал, сколько москвичей находятся в зоне СВО

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО. Это те, кто были мобилизованы или пошли по контракту. Часть ребят — это профессиональные военные», — сказал Собянин в интервью «Комсомольской правде».
Мэр отметил, что Москва оказывает большую помощь Минобороны РФ — это производство беспилотников, бесплатная поставка значительной их части, поддержка ПВО, которая обеспечивает безопасность московского региона и центрального округа.
«Кроме этого, огромное волонтерское движение направляет гуманитарную помощь нашим бойцам. Вы знаете, мы занимались строительством оборонительных сооружений, поддерживали создание противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской, Брянской областях. В Москве находятся крупнейшие госпитали по лечению наших раненых ребят. В Вороновском создан крупнейший реабилитационный центр в стране. Мы, конечно, занимаемся и семьями военнослужащих. Тем, кто закончил службу и пришел в город — помогаем с реабилитацией, лечением и трудоустройством», — добавил он.