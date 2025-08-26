Собянин рассказал, сколько москвичей находятся в зоне СВО

«Кроме этого, огромное волонтерское движение направляет гуманитарную помощь нашим бойцам. Вы знаете, мы занимались строительством оборонительных сооружений, поддерживали создание противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской, Брянской областях. В Москве находятся крупнейшие госпитали по лечению наших раненых ребят. В Вороновском создан крупнейший реабилитационный центр в стране. Мы, конечно, занимаемся и семьями военнослужащих. Тем, кто закончил службу и пришел в город — помогаем с реабилитацией, лечением и трудоустройством», — добавил он.