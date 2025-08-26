Жителям Новосибирска рассказали, как справиться с «осенним обострением»

В конце сентября многие могут столкнуться с сильными эмоциональными качелями. Как же сибирякам пережить непростой период?
Клинический психолог Алёна Гаврилова объяснила журналистам Горсайта, что обострение психических заболеваний в межсезонье связано с изменениями в организме: биоритмов, гормонального фона и нейрогуморальной регуляции. Организм перестраивается под новый сезон, что для людей с психическими расстройствами (шизофрения, депрессия, биполярное расстройство) проходит тяжелее.
Симптомы зависят от заболевания:
Шизофрения: нарастает беспокойство, тревожность, замкнутость, возбуждение, потеря связи с реальностью.
Депрессия: упадок сил, пониженное настроение, потеря интереса к жизни.
Точно предсказать начало обострений нельзя, но изменения погоды и светового дня могут способствовать этому.
Профилактика и рекомендации:
Внимательность к себе: следите за своим состоянием.
Связь с врачом: регулярно консультируйтесь с психиатром для коррекции лечения.
Психотерапия: особенно при аффективных расстройствах, помогает снизить интенсивность обострений.
Здоровый образ жизни: правильное питание и умеренные физические нагрузки.
Поддержка близких: оказывайте поддержку людям с психическими проблемами и помогайте им заметить первые признаки обострения.