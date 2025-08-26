Жителям Новосибирска рассказали, как справиться с «осенним обострением»

Клинический психолог Алёна Гаврилова объяснила журналистам Горсайта, что обострение психических заболеваний в межсезонье связано с изменениями в организме: биоритмов, гормонального фона и нейрогуморальной регуляции. Организм перестраивается под новый сезон, что для людей с психическими расстройствами (шизофрения, депрессия, биполярное расстройство) проходит тяжелее.