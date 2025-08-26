Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Новосибирска рассказали, как справиться с «осенним обострением»

В конце сентября многие могут столкнуться с сильными эмоциональными качелями. Как же сибирякам пережить непростой период?

В конце сентября многие могут столкнуться с сильными эмоциональными качелями. Как же сибирякам пережить непростой период?

Клинический психолог Алёна Гаврилова объяснила журналистам Горсайта, что обострение психических заболеваний в межсезонье связано с изменениями в организме: биоритмов, гормонального фона и нейрогуморальной регуляции. Организм перестраивается под новый сезон, что для людей с психическими расстройствами (шизофрения, депрессия, биполярное расстройство) проходит тяжелее.

Симптомы зависят от заболевания:

Шизофрения: нарастает беспокойство, тревожность, замкнутость, возбуждение, потеря связи с реальностью.

Депрессия: упадок сил, пониженное настроение, потеря интереса к жизни.

Точно предсказать начало обострений нельзя, но изменения погоды и светового дня могут способствовать этому.

Профилактика и рекомендации:

Внимательность к себе: следите за своим состоянием.

Связь с врачом: регулярно консультируйтесь с психиатром для коррекции лечения.

Психотерапия: особенно при аффективных расстройствах, помогает снизить интенсивность обострений.

Здоровый образ жизни: правильное питание и умеренные физические нагрузки.

Поддержка близких: оказывайте поддержку людям с психическими проблемами и помогайте им заметить первые признаки обострения.