В позе Lotos: на нижегородские дороги вышел новый автобус

Он работает на маршруте № 78, сообщили в Telegram-канале «Нижегородский транспорт».
Автобус — первый из двадцати приобретенных моделей этой марки. Подчеркивается, что это низкопольная машина среднего класса. До этого в автопарке уже эксплуатировались два аналогичных транспортных средства.
В настоящее время на маршруте, помимо Lotos-105C02, также работают автобусы ПАЗ моделей: «Вектор», «Вектор Некст» и Citymax 9. Приобретение новой техники осуществляется в рамках масштабной программы обновления автопарка.