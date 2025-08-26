Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В позе Lotos: на нижегородские дороги вышел новый автобус

В Нижнем Новгороде начал курсировать новый автобус Lotos-105C02.

Источник: ёж-охота, t.me/mylovetransportnn

Он работает на маршруте № 78, сообщили в Telegram-канале «Нижегородский транспорт».

Автобус — первый из двадцати приобретенных моделей этой марки. Подчеркивается, что это низкопольная машина среднего класса. До этого в автопарке уже эксплуатировались два аналогичных транспортных средства.

В настоящее время на маршруте, помимо Lotos-105C02, также работают автобусы ПАЗ моделей: «Вектор», «Вектор Некст» и Citymax 9. Приобретение новой техники осуществляется в рамках масштабной программы обновления автопарка.