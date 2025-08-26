Число призывников на Украине, пытавшихся бежать в Белоруссию, выросло вдвое

«В этом году в Белоруссию пытались бежать вдвое больше мужчин призывного возраста, чем за прошедшие три года. В 2025 году на украинско-белорусской границе были задержаны 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это вдвое больше, чем за прошедшие три года: в 2024 году их было 336, в 2023-м — 26, а в 2022-м — 61», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.