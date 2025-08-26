Сайт мэрии Новосибирска перестал принимать обращения горожан

На портале городской администрации Новосибирска возникли проблемы с функционированием онлайн-сервиса, предназначенного для приема обращений граждан через систему Госуслуг. Как минимум последние 24 часа сервис недоступен. Общественный деятель из Новосибирска, Михаил Рязанцев, 26 августа сообщил об этом ресурсу Сиб.фм.
По словам Рязанцева, с марта текущего года подача обращений на сайте мэрии возможна исключительно через аутентификацию в Госуслугах. Однако, начиная со вчерашнего дня, система не работает, выдавая сообщение об ошибке при попытке авторизации. В связи с этим, у граждан нет возможности направить электронное обращение или жалобу в адрес городской администрации.
В пресс-службе новосибирской мэрии подтвердили Сиб.фм, что осведомлены о возникших технических неполадках.
Представители мэрии заявили, что предоставят более детальную информацию о причинах сбоя и ориентировочных сроках восстановления работоспособности сервиса в ответ на официальный письменный запрос, который редакцией и был направлен.
Стоит отметить, что ранее аналогичные проблемы технического характера препятствовали выдаче направлений в дошкольные учреждения в городе Бердске.