Сайт мэрии Новосибирска перестал принимать обращения горожан

По словам Рязанцева, с марта текущего года подача обращений на сайте мэрии возможна исключительно через аутентификацию в Госуслугах. Однако, начиная со вчерашнего дня, система не работает, выдавая сообщение об ошибке при попытке авторизации. В связи с этим, у граждан нет возможности направить электронное обращение или жалобу в адрес городской администрации.