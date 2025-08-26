Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российских войсках РХБЗ появились нетипичные подразделения: чем они займутся на передовой

Известия: Российские войска РХБЗ пополнились подразделениями БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения беспилотных летательных объектов появились в Войсках радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ. Об этом со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщает сайт «Известия».

Издание отмечает, что с помощью дронов бойцы выполняются задачи по химической разведке местности, аэрозольной маскировке объектов, проводятся спецобработка техники и личного состава.

Ранее Ростех назвал тяжелую огнеметную систему (ТОС-1А) «Солнцепек» джокером в колоде карт войск радиационно-химической биологической защиты (РХБЗ) из-за уникальных тактико-технических характеристик.

В корпорации отметили, что объемная долгоживущая ударная волна «Солнцепека» проникает в укрытия и блиндажи, заполняет все неровности и щели ландшафта, ее воздействие всепроникающе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше