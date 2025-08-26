В российских войсках РХБЗ появились нетипичные подразделения: чем они займутся на передовой

Подразделения беспилотных летательных объектов появились в Войсках радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ. Об этом со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщает сайт «Известия».
Издание отмечает, что с помощью дронов бойцы выполняются задачи по химической разведке местности, аэрозольной маскировке объектов, проводятся спецобработка техники и личного состава.
Ранее Ростех назвал тяжелую огнеметную систему (ТОС-1А) «Солнцепек» джокером в колоде карт войск радиационно-химической биологической защиты (РХБЗ) из-за уникальных тактико-технических характеристик.
В корпорации отметили, что объемная долгоживущая ударная волна «Солнцепека» проникает в укрытия и блиндажи, заполняет все неровности и щели ландшафта, ее воздействие всепроникающе.