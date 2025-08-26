Численность населения Молдовы сократилась на 13% — данные переписи

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Численность населения Молдовы снизилась на 13% в период с 2014 по 2024 год, при этом, если в 2014 году на 100 женщин приходилось 89 мужчин, то в 2024 году их число увеличилось до 92. Об этом свидетельствуют окончательные результаты переписи населения и жилищного фонда, которая проводилась в 2024 году, сообщает Национальное бюро статистики (НБС).
На основании окончательных итогов переписи ведомство отметило и представило общественности некоторые тенденции в области демографии, образования и ситуации с мигрантами в Республике Молдова.
Результаты переписи свидетельствуют о сокращении численности населения страны примерно на 13% по сравнению с переписью 2014 года. Средний возраст населения увеличился на 3,1 года и достиг 40,6 лет, что более выражено в сельской местности. Также исследователи отметили продолжение старения населения, а именно, увеличение числа людей старше 60 лет.
По данным НБС, в 2024 году выросло число жителей страны, имеющих двойное гражданство. В стране, по информации бюро, — более 15 000 вынужденных переселенцев, из которых 96,5% — граждане Украины. В основном мигранты проживают в Кишиневе и Бельцах.
Уровень грамотности населения в возрасте 10 лет и старше в Молдове составляет 99,6%. Доля лиц с высшим образованием увеличилась до 19,1% по сравнению с 14,9% в 2014 году, причем среди женщин этот показатель выше.
Перепись населения и жилищного фонда Республики Молдова проводилась с 8 апреля по 7 июля 2024 года и была организована Нацбюро статистики в соответствии с международными стандартами, рекомендованными ООН и Евростатом. Перепись проходила в 35 из 37 административно-территориальных единицах Молдовы и охватила более полутора тысяч населенных пунктов — 55 городов и 82 села. Была собрана информация о численности населения, демографической структуре, этнической принадлежности, языке, религии, образовании, миграции, а также о жилищных условиях, благоустройстве и условиях жизни. Предварительные данные переписи были оглашены НБС 15 июля 2025 года.