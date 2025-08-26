Численность населения Молдовы сократилась на 13% — данные переписи

Перепись населения и жилищного фонда Республики Молдова проводилась с 8 апреля по 7 июля 2024 года и была организована Нацбюро статистики в соответствии с международными стандартами, рекомендованными ООН и Евростатом. Перепись проходила в 35 из 37 административно-территориальных единицах Молдовы и охватила более полутора тысяч населенных пунктов — 55 городов и 82 села. Была собрана информация о численности населения, демографической структуре, этнической принадлежности, языке, религии, образовании, миграции, а также о жилищных условиях, благоустройстве и условиях жизни. Предварительные данные переписи были оглашены НБС 15 июля 2025 года.