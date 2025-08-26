Число пытавшихся бежать через границу украинцев выросло в 16 раз за три года

Число украинцев, пытавшихся бежать через границу в Белоруссию, в 2025 году выросло в разы. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы журналистам «Слідство. Инфо».
Согласно приведенным данным, с начала года и до 1 августа пограничники задержали 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пытавшихся пересечь украинскую границу вне пунктов пропуска.
Для сравнения, годом ранее таких задержаний насчитывалось 336, в 2023 году — 26, а в 2022 году — 61. Таким образом, за три года число попыток побега выросло более чем в 16 раз.
Напомним, на Украине запрещено покидать страну мужчинам призывного возраста. И недавно правительство внесло в Раду законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение границы с наказанием до трех лет тюремного заключения. На данный момент за нарушение границы в стране предусмотрена только административная ответственность. Нарушителей штрафуют на сумму до 206 долларов или арестовывают на срок до 15 суток.