Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пытавшихся бежать через границу украинцев выросло в 16 раз за три года

С начала 2025 года задержаны 911 украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу.

Источник: Комсомольская правда

Число украинцев, пытавшихся бежать через границу в Белоруссию, в 2025 году выросло в разы. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы журналистам «Слідство. Инфо».

Согласно приведенным данным, с начала года и до 1 августа пограничники задержали 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пытавшихся пересечь украинскую границу вне пунктов пропуска.

Для сравнения, годом ранее таких задержаний насчитывалось 336, в 2023 году — 26, а в 2022 году — 61. Таким образом, за три года число попыток побега выросло более чем в 16 раз.

Напомним, на Украине запрещено покидать страну мужчинам призывного возраста. И недавно правительство внесло в Раду законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение границы с наказанием до трех лет тюремного заключения. На данный момент за нарушение границы в стране предусмотрена только административная ответственность. Нарушителей штрафуют на сумму до 206 долларов или арестовывают на срок до 15 суток.