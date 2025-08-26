Число пытавшихся бежать через границу украинцев выросло в 16 раз за три года

Напомним, на Украине запрещено покидать страну мужчинам призывного возраста. И недавно правительство внесло в Раду законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение границы с наказанием до трех лет тюремного заключения. На данный момент за нарушение границы в стране предусмотрена только административная ответственность. Нарушителей штрафуют на сумму до 206 долларов или арестовывают на срок до 15 суток.