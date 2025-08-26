Детей с признаками ОРВИ будут отстранять от занятий в садах и школах

В школах меры также ужесточаются. При регистрации заболеваемости у 20−30% учеников одного класса отменяется кабинетная система обучения и запрещается приём новых детей в течение 10 дней. Если же число заболевших достигнет 30% и более, класс переведут на онлайн-обучение.