В понедельник в Ростовской области потушили пять ландшафтных пожаров

За минувшие сутки 25 августа пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно ликвидировали четыре техногенных пожара, пять загораний сухой растительности и десять дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых были спасены пять человек. На выполнение задач было направлено 148 специалистов и 37 единиц техники. Такой статистикой поделились в МЧС.
Ведомство предупреждает о сохранении чрезвычайной (5 класс) и высокой (4 класс) пожароопасности на большей части территории области, особенно в южных районах и Приазовье. МЧС призывает жителей воздержаться от разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ.
