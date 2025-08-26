В омском Минприроды ответили на жалобу по вони в городе

В социальной сети «ВКонтакте» начали появляться сообщения омичей о неприятном запахе в городе. Жители отмечают, что вонь наблюдалась с 23 по 24 августа, а также ночью и утром во вторник, 26 августа 2025 года.
«Примерно с 3:00 23 августа до 3:00 24 августа город травили выбросами. По Левому берегу в районе “Фестиваля” — Поворотной стоял сильный запах газа, нечем было дышать! И вот сегодня с утра опять.. смог над городом, опять вонь стоит, приходится закрывать все окна!, — сообщила Анастасия Н.
Данное сообщение прокомментировала министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.
«Я понимаю вашу обеспокоенность, и мы ежедневно работаем над улучшением качества воздуха. Особое внимание уделяем работе с предприятиями по установлению дополнительных, наиболее эффективных фильтров, выведению из эксплуатации устаревших мощностей, учету и снижению количества выбросов. Проект “Чистый воздух” — долгосрочный. Благодаря его реализации на территории Омской области ежегодно отмечается снижение количества выбросов», — заявила Татьяна Хавронина.
Добавим, что, по информации Обь-Иртышского УГМС на момент публикации, наблюдаемые в Омске метеорологические условия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.